BARBEAU, Ernest



À Verdun, le 7 avril 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Ernest Barbeau, époux de feu Mme Léona Bergeron.Il laisse dans le deuil ses trois fils, Camille (Annie Desjardins), Jean (Lynda Martel) et Marcel ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 avril 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une liturgie de la Parole sera célébrée vers 20h à laLAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'ÉGLISE, VERDUN514-769-3867stationnement et rampe d'accès disponibles