MORISSETTE, Gilles



Le 14 avril 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Gilles Morissette, époux de feu Mme Clémence St-Pierre.Il laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Yvan), Julie (Gilbert) et Nadia (Martin), ses petits-enfants Marc-Etienne, Audrée-Pier, Antoine, Maxim, Gabriel, Marie, Marc, Jonathan, Nicolas, Mathieu et Maude, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 25 avril 2019 de 18h à 21h ainsi que le vendredi 26 avril 2019 à compter de 10h au salon funéraire:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le vendredi 26 avril 2019 à 14h en l'église de St-Hubert (5310 chemin de Chambly).