DE LIBERO, Alberto



À Montréal, le lundi 8 avril 2019 est décédé, à l'âge de 93 ans, Alberto De Libero, époux de feu Maria Di Leo, précédé par son fils Antonio (dit Tony).Il laisse dans le deuil ses enfants: Carla, Dino (Joane), Nick et Joey, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Yolande, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, une réunion de prières aura lieu le jeudi 2 mai 2019 à 10h au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges dans l'intimité de ses proches.