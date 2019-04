HOULE (née Albert), Evelyne



À Montréal, le 15 avril 2019, est décédée Madame Evelyne Albert à l'âge de 95 ans. Elle était l'épouse de feu Guy Houle.Elle laisse dans le deuil ses fils Yvan (Danielle Mailhot) et Louis (Johanne Schiller), son petit-fils Nicolas, ses soeurs Annette et Laurette (Claude Emery), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Ses fils tiennent à remercier le personnel de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour les bons soins prodigués.La famille vous recevra au complexele vendredi 19 avril de 10h à 12h et de 13h à 15h, suivi d'une cérémonie commémorative en chapelle à 15h.