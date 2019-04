Grands tournages du printemps: stars de Hollywood dans nos rues

Avec le printemps qui s’installe, les tournages étrangers ont commencé à prendre d’assaut la métropole. Lily-Rose Depp, Michelle Rodriguez, Sam Worthington, Gary Oldman, Armie Hammer, Evangeline Lilly et Sigourney Weaver font partie des nombreuses stars hollywoodiennes qui tourneront à Montréal au cours des prochaines semaines.

Quelques-unes de ces vedettes sont déjà en ville depuis quelques semaines pour participer au tournage de Dreamland, un thriller du cinéaste américain Nicholas Jarecki (Arbitrage) portant sur le trafic d’opioïdes. Le film est tourné en grande partie dans les Studios MELS.

Visiblement emballé par son séjour dans la métropole, Jarecki a récemment partagé sur son compte Instagram plusieurs photos montrant les coulisses de son tournage, dont certaines avec les stars de son film.

Photo courtoisie, Instagram

Des vedettes

Et ce ne sont pas les vedettes qui manquent sur son plateau. Dreamland réunira à l’écran Lily-Rose Depp (la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis), Michelle Rodriguez, Gary Oldman, Armie Hammer, Sam Worthington, Evangeline Lilly, Greg Kinnear et Indira Varma, entre autres.

Photo courtoisie, Instagram

Quelques Québécois travaillent également sur la production. L’acteur Éric Bruneau a récemment confié au Journal qu’il allait jouer un trafiquant de fentanyl dans le film.

L’Américaine Sigourney Weaver est aussi attendue à Montréal plus tard ce printemps. L’actrice de 69 ans, connue pour ses rôles dans Alien et Avatar, doit jouer un des deux rôles principaux de My Salinger Year, le prochain film anglophone de Philippe Falardeau (Monsieur Lazhar), qui sera tourné en partie dans la métropole à compter du mois de mai.

Photo WENN

Adapté du roman du même titre de la journaliste américaine Joanna Rakoff, My Salinger Year mettra également en vedette la jeune actrice américaine Margaret Qualley (The Leftovers). Des scènes du film seront aussi tournées à New York.

Un film inspiré de Cohen

L’acteur irlandais Gabriel Byrne (Usual Suspects) passera aussi une partie du printemps à Montréal pour le tournage de Death of a Ladies’ Man, un film inspiré de l’œuvre du regretté poète et chanteur montréalais Leonard Cohen.

Dans cette comédie dramatique réalisée par le Montréalais Matthew Bissonnette, Byrne jouera aux côtés notamment de l’acteur irlandais Brian Gleeson et des Québécois Suzanne Clément, Antoine Olivier Pilon, Karelle Tremblay et Pascale Bussières. Les premiers tours de manivelle ont été donnés lundi, à Montréal. Des scènes seront aussi tournées en Ontario et en Irlande.

L’an passé, Montréal avait accueilli plusieurs grosses productions hollywoodiennes, dont les films Murder Mystery (avec Adam Sandler et Jennifer Aniston) et Pet Sematary. Selon le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ), les retombées économiques des tournages étrangers au Québec se sont élevées à 378 M$ en 2018.