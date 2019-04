La mission cachée d’Hydro-Québec

En 75 ans, notre plus importante société d’État est devenue l’une des plus grandes sociétés de production d’énergie propre du monde.

Comme tous ses prédécesseurs, M. Martel garde sous silence le fait qu’Hydro-Québec a une mission cachée, soit celle de remplir le plus possible les coffres de son actionnaire, le gouvernement du Québec.

En plus de ces « électrisants » revenus alloués au gouvernement du Québec, on est venu chercher dans les poches des Québécois une somme additionnelle de 600 millions $ de TPS fédérale et un montant de 108 millions $ à titre de taxes municipales et scolaires.