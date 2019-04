Le populaire beigne fourré à l’œuf Cadbury de cette pâtisserie de Saint-Henri est de retour

Arrêtez tout! Léché Desserts a annoncé le retour de son incroyable beigne spécial Pâques!

Depuis quelques années maintenant, la pâtisserie de Saint-Henri propose à ses clients un beigne fourré à l’œuf Cadbury. Cette création sucrée vole la vedette chaque année.

Plusieurs personnes ont déjà fait savoir, sous les publications Facebook et Instagram, qu'elles souhaitaient se procurer une douzaine de beignes à l’œuf Cadbury. Comme la pâtisserie ne peut en produire des quantités industrielles, on vous conseille fortement de ne pas trop tarder pour aller chercher votre douzaine!

La pâtisserie ouvre à 8 h la semaine et à 9 h le week-end.

Ce beigne est le dessert parfait pour terminer votre brunch de Pâques entre amis ou en famille!

Léché Desserts

640, rue De Courcelle

Pour savoir où bien manger et boire à Montréal et dans les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!

Une publication partagée par Silo 57 (@silo.57) le 28 Sept. 2017 à 11 :39 PDT