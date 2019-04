Legault est encore plus préoccupé par les nouvelles révélations dans le dossier AMF-SNC-Lavalin

Le premier ministre François Legault s’est dit encore plus préoccupé, mercredi, par de nouvelles révélations à propos de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers sur SNC-Lavalin.

Notre Bureau d’enquête a rapporté qu’un ancien avocat à l’emploi de la firme de génie avait nommé patron des enquêtes au moment où l’AMF enquêtait sur SNC-Lavalin.

Deux ex-employés ont raconté sous le couvert de l’anonymat que cette nomination a créé un malaise malgré des mesures pour atténuer les apparences de conflit d’intérêts.

La semaine dernière, ces deux sources avaient exposé comment, selon eux, l’AMF avait «fermé les yeux» sur des allégations de délit d’initié et de diffusion de fausses informations financières qui pesaient sur l’entreprises, certains de ses plus hauts dirigeants et des investisseurs institutionnels.

M. Legault a insisté sur l’importance du mandat confié mardi soir à un enquêteur indépendant qui devra réviser le travail effectué par l’AMF dans le dossier.

«Déjà ce qu’on avait entendu était préoccupant. C’est encore plus préoccupant. Je suis content de voir que le conseil a nommé une personne pour faire une enquête indépendante», a-t-il dit.

Faire la lumière

Le conseil consultatif de régie administrative (CCRA) de l’AMF a annoncé la nomination de Mario Bilodeau dans le dossier. M. Bilodeau aidera le CCRA à faire la lumière dans le dossier.

M. Legault a déclaré lors d’un point de presse qu’il souhaite qu’un rapport soit rendu public.

Mollassonne

En Chambre, le ministre des Finances, Éric Girard, a essuyé le tir nourri de Québec solidaire, qui critique le manque de détermination du gouvernement dans ce dossier.

«Je n'ai pas l'intention de paniquer parce qu'il y a une nouvelle dans un journal», a dit le ministre.

Le député de QS Gabriel Nadeau-Dubois a soutenu que le CCRA est composé de bénévoles et qu’il ne s’agit n’est pas d’un véritable organisme d’enquête.

Selon lui, dans ce dossier qui concerne l’AMF, le gouvernement a offert «une réponse mollassonne face à un problème d'éthique dans une institution importante».

QS a déjà réclamé que l’Unité permanente anticorruption se charge de l’enquête sur l’AMF.