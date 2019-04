Les actions de la Juventus de Turin baissent de 453 millions de dollars après une défaite en Ligue des Champions

La Juventus de Turin, une des plus grandes équipes de soccer au monde, où joue notamment Cristiano Ronaldo, s’est inclinée contre l’Ajax d’Amsterdam hier en Ligue des Champions. Et ça lui a coûté cher!

En effet, les actions du club ont connu une baisse allant jusqu’à 24%. Les actionnaires de la Juventus ont finalement perdu près de 453 millions de dollars.

La jeune équipe néerlandaise de l’Ajax d’Amsterdam est venue à bout de la Vieille Dame turinoise, empêchant Cristiano Ronaldo d’atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2010.

Toutefois, il en faut plus pour alarmer le club italien et sa star portugaise, puisque les actions de la Juventus restent plus hautes de 60% que leur valeur avant l’arrivée de Cristiano Ronaldo.

De son côté, le club néerlandais qui a vaincu la Juventus a gagné 12 millions de dollars pour sa victoire et son accession aux demi-finales de la compétition européenne.

Qui a dit que l’important était de participer?