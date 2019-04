Mirianne Brûlé dévoile le prénom de sa fille

La comédienne s’est confiée en exclusivité au magazine 7 jours au sujet de sa grossesse et de sa vie de rêve avec son amoureux au Costa Rica.

La jeune actrice que l’on a vu grandir au petit écran en est à son deuxième trimestre d’une grossesse qu’elle a vécue principalement au Costa Rica. En effet, Mirianne y vit avec son amoureux Leo, propriétaire d’un restaurant situé dans la région de Guanacaste.

En entrevue avec le magazine 7 Jours, elle dévoile notamment le prénom de sa fille qui naîtra cet été. Le couple a choisi de nommer son premier enfant Camila.

«Je vais accoucher au Québec. Au Costa Rica, je suis considérée comme une touriste... J’ai quand même un suivi de grossesse là-bas et ici. Je compte revenir au Québec en juin, car à partir du septième mois, il est préférable de ne plus prendre l’avion. Je vais rester six mois ici après mon accouchement, jusqu’à la fin du mois de novembre. Mon copain fera des allers-retours, parce qu’il ne peut pas laisser le restaurant aussi longtemps», explique la future maman.

Malgré la distance et les obligations professionnelles de son conjoint, Mirianne se sent bien entourée grâce à la précieuse présence de sa famille et de ses amis.

*Lisez toutes les confidences de Mirianne Brulé dans le magazine 7 Jours, en kiosque jeudi*