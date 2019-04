[EN DIRECT DE PARIS] Notre-Dame ravagée: les Parisiens ont perdu leurs repères

Quand la flèche surmontant la cathédrale Notre-Dame de Paris a cédé en raison de l’incendie qui la dévorait, les Français ont eu le souffle coupé, foudroyés qu’ils étaient par le triste spectacle. Le ciel de Paris s’en trouve changé à jamais.

Notre envoyée spéciale a discuté ce matin avec une Parisienne qui était à Notre-Dame en compagnie de son fils quand l’incendie s’est déclaré, lundi.

«On n’avait plus nos repaires tout à l’heure. On était dans les petites rues, de loin on voyait toujours au moins la flèche, donc on s’est dirigé durant quelques mètres à contresens, puis on est revenu. J’étais surprise. Je connais très bien Paris, et là de ne plus avoir ce repère, c’est perturbateur», a-t-elle raconté à Elizabeth Laplante.

Les curieux affluent toujours aux abords de la cathédrale. Le périmètre de sécurité a été réduit autour du lieu de culte de l’île de la Cité permettant aux Français ainsi qu’aux touristes de se recueillir et de prendre en photos le joyau de l’UNESCO.

Afin de marquer symboliquement le choc suscité par le drame, toutes les cathédrales de France feront sonner leurs cloches à 16h50 GMT (12h50 heure du Québec), heure à laquelle le feu a commencé à s’embraser dans la toiture de Notre-Dame.

Notre journaliste fera vivre en direct les dernières nouvelles entourant l’incendie du joyau architectural et patrimonial ainsi que l’atmosphère à Paris dans tous nos bulletins.