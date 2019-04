Rabais fédéral pour véhicules électriques: enfin des détails

Après un mois d’attente, le gouvernement fédéral a dévoilé aujourd’hui les détails de son programme de rabais à l’achat ou la location d’un véhicule 100% électrique ou hybride rechargeable.

Les rabais entreront en vigueur à compter du 1er mai 2019. Ils ne seront donc pas rétroactifs au 19 mars, soit la date du budget. Attendez-vous donc à un mois de mai un peu fou chez les concessionnaires qui vendent des véhicules électriques!

Un plafond de 45 000 $... + 10 000 $

Alors qu’il était clairement inscrit dans le budget du 19 mars dernier que seuls les véhicules électriques en deçà de 45 000 $ seraient admissibles au rabais, le gouvernement a assoupli la règle en acceptant le fait que leur prix puisse se rendre à 55 000 $ avec les options. Ainsi, une Chevrolet Bolt EV en version Premier (plus équipée) dont le PDSF est de 49 800 $ est tout de même admissible car la version de base (LT) est disponible à partir de 44 800 $... comme par hasard.

D’ailleurs, certains constructeurs semblent avoir ajusté à la baisse le prix de base de leurs modèles afin que ceux-ci puissent être admissibles, comme les toutes nouvelles Kia Niro EV (44 995 $) et Soul EV (42 595 $), dont les prix ont été dévoilés trois heures à peine après l’annonce du gouvernement.

Fait étonnant, la Hyundai Kona EV fait partie des véhicules admissibles alors que son PDSF en date d’aujourd’hui est de 45 599 $. Les frais de transport et de préparation ne sont pas calculés dans le montant pour les rabais.

La clause «Pacifica»

Le gouvernement a trouvé un moyen de faire en sorte que la Chrysler Pacifica ait droit au rabais. En effet, en incluant dans le programme une clause « 7 sièges et plus », il rend ce véhicule admissible au rabais maximal puisque le plafond passe alors à 55 000 $. Cela veut dire que la version à sept passagers de la Tesla Model Y sera admissible. Le prix maximal de ces véhicules ne doit cependant pas dépasser 60 000 $.

Les PHEV admissibles

Alors que dans le budget, les rabais n’étaient que pour les véhicules 100% électriques, les véhicules hybrides rechargeables sont maintenant admissibles à un rabais pouvant aller jusqu’à 5000 $, dépendant de la grosseur de la batterie.

Ainsi, tel que je l’avais suggéré dans un texte récent, le gouvernement fédéral semble s’être inspiré des mesures du gouvernement du Québec en offrant le rabais maximal (5000 $) pour les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) à batterie de 15 kWh et plus alors que les véhicules hybrides rechargeables dont la batterie est de moins de 15 kWh ont droit à un rabais de 2500 $.

Les grands perdants: les acheteurs de Tesla

Je trouve choquant le fait que des véhicules à autonomie électrique aussi faiblarde que les Audi A3 e-tron (26 km) et la Mini S E Countryman All4 (19 km!) soient admissibles à un rabais, mais que la Tesla Model 3 en version de base ne soit pas admissible bien qu’elle soit disponible à 47 600 $. Est-ce que Tesla va s’ajuster? Trop tôt pour le dire, mais je parie que beaucoup de gens le souhaitent.

Rabais à la vente... et la location

Comme c’est le cas au Québec, les véhicules auront droit au rabais maximal s’ils sont achetés ou loués 48 mois et plus. Selon l’info publiée sur le site web de Transports Canada, voici la liste des véhicules admissibles en date d’aujourd’hui :

Rabais jusqu’à 5000 $:

- Chevrolet Bolt et Volt

- Chrysler Pacifica Hybrid

- Ford Focus EV

- Honda Clarity PHEV

- Hyundai Ioniq Electric et Kona EV

- Kia Niro EV et Soul EV

- Nissan Leaf et Leaf PLUS

- Smart Fortwo Electric Drive

- Volkswagen e-Golf

Rabais jusqu’à 2500 $:

- Audi A3 Sportback e-tron

- Mini Countryman PHEV

- Ford Fusion Energy

- Hyundai Ioniq PHEV et Sonata PHEV

- Kia Niro PHEV et Optima PHEV

- Mitsubishi Outlander PHEV

- Toyota Prius Prime

En conclusion, il s’agit d’un programme intéressant qui, combiné au rabais de 8000 $ du gouvernement du Québec, rendra l’achat d’un véhicule électrique extrêmement attirant.