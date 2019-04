Rafaëlle Roy et Rick Pagano, de La Voix, reprennent Shallow, de Lady Gaga et Bradley Cooper

Les deux candidats de l’équipe de Marc Dupré Rafaëlle Roy et Rick Pagano ont publié un cover de Shallow, de Lady Gaga et Bradley Cooper, et les fans en redemandent!

Après avoir tous deux remporté leurs duels respectifs, Rick est passé directement en demi-finale et Rafaëlle a gagné sa place aux chants de bataille.

Rafaëlle était d’ailleurs soutenue par plusieurs de ses amies, comme Alicia Moffet, Cassandra Bouchard et Alanis Désilets, dimanche dernier.

Les deux jeunes chanteurs sont extrêmement talentueux et ont beaucoup retenu l'attention du public.

Pour nous faire patienter jusqu’à dimanche, le duo a décidé de publier sur Instagram une magnifique reprise de Shallow, du film A Star Is Born.

Déjà, les commentaires positifs pullulent, les gens capotent!

Vous pourrez voir Rick Pagano en live dimanche à TVA.

En attendant, écoutez leur version de Shallow ici:



*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!