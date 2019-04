Heures supplémentaires obligatoires: la FIQ obtient «un plan d’action concret» de la ministre McCann

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a indiqué aujourd'hui avoir reçu de la ministre McCann «un plan d'action concret et un échéancier rapide pour contrer le temps supplémentaire obligatoire» et améliorer les ratios infirmière-patients. «Nos échanges avec la ministre ont été francs et directs, et ses engagements reflètent bien sa compréhension de l'urgence de la situation», a souligné Nancy Bédard, porte-parole de la FIQ, une organisation qui représente en majorité des infirmières.

Selon Mme Bédard, la ministre McCann s’est engagée à ce que les plans d'action déterminés avec les équipes syndicales locales soient déployés avant la période estivale.

La ministre de la Santé, Danielle McCann, a promis au cours des derniers mois de mettre fin aux heures supplémentaires obligatoires et de réduire le nombre de patients dont une infirmière doit prendre soin.

Elle s'est dite aujourd'hui «heureuse de la collaboration» qui existe entre son cabinet et la FIQ.

«Je suis convaincue que les discussions constructives que nous avons en ce moment et les actions que nous posons vont paver la voie à une amélioration notable des conditions de travail des infirmières», a-t-elle déclaré par communiqué.

Le gouvernement Legault a récemment annoncé des investissements de 200 millions de dollars pour l'ajout de personnel soignant dans les hôpitaux et dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée.