The Last of Us Part II: la dernière scène du jeu est tournée!

The Last of Us Part II finira-t-il par sortir un jour? Il semblerait bien que oui, et la scène finale du jeu viendrait tout juste d’être tournée.

À LIRE AUSSI: Voici les jeux vidéo prévus pour 2019

C’est sur Twitter que Neil Druckmann, le coréalisateur et coscénariste du titre, en a fait l’annonce mardi soir aux fans de Joel et Ellie, partageant une photo de ce qui semble être la dernière page du scénario.

Just shot this scene... so... 😔 pic.twitter.com/uyjbpTdfxC — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 17 avril 2019

Bien que cela demeure une bonne nouvelle pour les nombreux disciples du développeur Naughty Dog en manque d’informations fraîches au sujet de The Last of Us Part II (incluant l’auteur de ces lignes), cela ne signifie pas que le jeu sortira prochainement.

Comme le souligne IGN, il arrive souvent que les scènes de jeux vidéo, comme les scènes de films, ne soient pas tournées dans l'ordre, et il arrive parfois que des scènes doivent être tournées de nouveau.

Bref, même si Druckmann partage la fin d’un scénario sur Twitter, il ne faut pas grimper dans les rideaux tout de suite...

Reste que le motion capture de la dernière scène de The Last of Us Part II est tout de même effectué, ce qui veut dire que le développement du jeu continue de progresser.

Savourons donc cette petite victoire qui nous rapproche de la sortie de cette suite tant attendue!

Alors, fin 2019? 2020? Une parution sur la PS5? L’avenir nous le dira bien assez vite.