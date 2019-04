Trophée Selke : une huitième nomination pour Bergeron

L'attaquant des Bruins de Boston Patrice Bergeron est en nomination pour le trophée Frank J. Selke pour la huitième fois de sa carrière, un record, a annoncé la Ligue nationale de hockey mercredi.

Le Québécois pourrait devenir le premier joueur de l'histoire à remporter ce trophée, qui est remis au meilleur attaquant défensif du circuit, pour une cinquième fois. Il est présentement à égalité avec Bob Gainey. Guy Carbonneau, Jere Lehtinen et Pavel Datsyuk l'ont pour leur part chacun gagné à trois reprises.

Les deux autres finalistes sont Ryan O'Reilly, des Blues de St. Louis, et Mark Stone, des Golden Knights de Vegas. Ceux-ci ont notamment été préférés à l'attaquant du Canadien de Montréal Phillip Danault, qui avait des chances logiques d'être en lice.

Bergeron a aidé les Bruins à terminer au troisième rang dans le circuit Bettman pour les buts accordés et il a mené son équipe avec un différentiel de +23. Il a également pris le huitième rang pour le taux d'efficacité sur les mises en jeu (56,6%), surpassant ainsi la barre des 56% pour une 10e saison consécutive.

O'Reilly a dominé la LNH pour les mises en jeu gagnées (1086) pour une deuxième année de suite. Il est aussi devenu le deuxième joueur de l'histoire, après Bergeron, à remporter au moins 1000 mises en jeu lors de quatre saisons consécutives. Il a également mené son équipe avec un différentiel de +22 et a été l'attaquant le plus utilisé (20 min 46 s) chez les Blues.

Stone a quant à lui mené la Ligue nationale pour les revirements provoqués pour la quatrième fois en cinq saisons avec 122 en 77 matchs avec les Sénateurs d'Ottawa et les Golden Knights. Le seul joueur ayant provoqué plus de revirements que Stone au cours d'une saison dans l'histoire est Pavel Datsyuk (144 en 2007-2008 et 132 en 2009-2010). Stone est le premier ailier à être parmi les trois candidats au trophée Selke depuis Jay Pandolfo, en 2006-2007.