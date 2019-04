Une compagnie de esports amasse 46 millions de dollars avec l’aide de Will Smith

L’organisation de esports GenG a reçu 46 millions en investissements et Will Smith y a mis du sien.

AFP

En effet, l’acteur s’est transformé en investisseur pour participer à la levée de fonds de GenG. La compagnie a également reçu le soutien de l’Université de Stanford.

L’écurie détient plusieurs équipes professionnelles dans divers jeux vidéo comme Overwatch, League of Legends, Call of Duty et Fortnite.

GenG entend notamment utiliser cet argent pour financer son siège social à Los Angeles et créer une académie jeunesse de esports.

Le milieu des esports s’est récemment développé et les carrières peuvent y être lucratives. Le plus grand gain individuel a été enregistré en 2017 par KuRoKy, un allemand jouant au jeu Dota 2 qui a gagné 4,2 millions de dollars après être sorti vainqueur d’une compétition international.

On comprend mieux pourquoi des personnalités comme Will Smith, mais aussi Drake et The Weeknd, ont investi dans ce secteur.

Avoir su, je n’aurais pas écouté mes parents quand ils me demandaient d’éteindre ma Nintendo pour aller lire des livres...