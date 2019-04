Voici 9 des plus grands revirements de situation dans l'histoire moderne du sport

Les Blue Jackets de Columbus en ont surpris plus d’un en éliminant le Lightning de Tampa Bay, premier au classement général de la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), en quatre rencontres lors des séries éliminatoires. Et ce n’est pas la première fois que les favoris se font déclasser...

Voici neuf des plus gros revirements de situations dans l'histoire moderne du sport.

1) Les Warriors de Golden State (2016)

En avance 3-1 dans la série finale les opposants à LeBron James et les Cavaliers de Cleveland, la bande de Stephen Curry a réussi à laisser filer cette avance pour finalement perdre en sept parties.

2) Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (2007)

Pour tous ceux qui ne peuvent sentir Tom Brady, rappelez-vous qu’après une saison parfaite et un record de 16 victoires, le gagnant de six Super Bowl s’est incliné face aux Giants de New York par la marque de 17-14.

3) Les Red Wings de Detroit (1996)

Après avoir établi le record de 62 victoires en saison régulière dans la LNH, les Red Wings de Detroit étaient considérés comme favoris pour remporter les grands honneurs. Ils ont été freinés par l'Avalanche du Colorado et Patrick Roy en finale de la conférence de l'Ouest.

4) Les Yankees de New York (1995)

En 1995, les Mariners de Seattle affrontent les Yankees de New York en finale de division du baseball majeur. Après avoir perdu les deux premières rencontres aux mains des bombardiers du Bronx, la troupe de Ken Griffey Jr. gagne les trois matchs suivants et remporte la série de cinq. La vidéo nous donne encore des frissons aujourd'hui!

5) Les Hoyas de Georgetown (1985)

Ayant terminé au premier rang national et sur une séquence de 17 victoires, les Hoyas de Georgetown étaient favoris pour remporter le March Madness de 1985. Les Wildcats de Villanova avaient besoin d’un miracle pour l’emporter et l’ont reçu, marquant sur 79% de leurs lancés.

6) Miracle on Ice (1980)

L’équipe américaine de hockey aux Olympiques de Lake Placid a contre toute attente, défait la machine soviétique en demi-finale. Composée principalement de joueurs amateurs et universitaires, la formation américaine se frottait aux meilleurs joueurs au monde du moment. Le reste fait partie de l’histoire.

7) Mike Tyson (1990)

En 1990, Mike Tyson était l’un des boxeurs les plus dangereux dans le sport. Après avoir mis K.-O. Michael Spinks en 93 secondes, c’était au tour de Buster Douglas de s’en prendre à Tyson. Grandement négligé, Douglas a martelé son adversaire de coups jusqu’au 10e round où Tyson est tombé au tapis.

8) Ronda Roussey (2015)

L’UFC 193 sera à jamais marqué dans l’histoire des sports de combat. Ronda Rousey défendait son titre des poids coq de l’UFC face à Holly Holm. Après avoir défait ses dernières adversaires en 34, 16 et 14 secondes, les experts plaçaient Rousey largement devant Holm pour ce combat. Résultat, un K.-O. au deuxième round grâce à un coup de pied à la tête qui enleva la ceinture et le titre à Rousey.

9) Le Lightning de Tampa Bay (2019)

Bon, on le sait, ça vient tout juste d’arriver. Regardons les faits si vous le voulez bien : trois joueurs du Lightning ont marqué plus de 90 points (dont Nikita Kucherov qui a terminé la saison avec 128 points, soit près du double du meilleur marqueur du Canadien), la troupe de Jon Cooper termine premier au classement avec autant de points que Kucherov, mais perd en quatre contre l’équipe qui aurait pu ne pas faire les séries? Ouch.

Sources: https://www.mensjournal.com/sports/15-greatest-underdog-sports-stories-all-time/

https://www.radio.com/articles/biggest-upsets-march-madness-history