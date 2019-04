25 activités pour le week-end de Pâques

Une chasse aux cocos, un concert, un spectacle, un film ou une balade dans la nature ? En ville et aux alentours — en plus du chocolat —, il y en aura pour tous les goûts lors du week-end de Pâques.

Chasse aux œufs au Zoo Ecomuseum

Photo courtoisie, Zoo Ecomuseum

Qui cache le mieux ses œufs : le lynx, le renard, la tortue ou l’aigle royal ? En plus de la chasse aux œufs, les enfants rencontreront le véritable lapin de Pâques, qui offrira du chocolat. Pour éviter la file, on achète les billets à l’avance.

Samedi et dimanche, de 9 h à 16 h, au Zoo Ecomuseum de Sainte-Anne-de-Bellevue. Tarif : 60 $ pour la famille.

Chasse aux œufs à Longueuil

Les enfants de 3 à 12 ans sont attendus pour se sucrer le bec à cette traditionnelle chasse aux œufs organisée au profit d’Opération Enfant Soleil. Plus de 100 000 chocolats seront cachés au cours des deux jours de l’activité.

Vendredi et samedi, de 10 h à 16 h, Place Longueuil (825, rue Saint-Laurent). Tarif : chasse ­seulement : 5 $, chasse plus trois surprises : 10 $.

Chasse au coco plumé

Photo Maison amérindienne

À la Maison amérindienne, située à Mont-Saint-Hilaire, on s’instruit en s’amusant. Les familles suivent les pistes laissées par le lièvre et découvrent des indices et des objets traditionnels. Quand l’énigme est résolue, les équipes la transmettent à la vieille sage amérindienne, qui offre en retour un coco plumé. On réserve à cette adresse : animation@maisonamerindienne.com. L’activité a lieu beau temps, mauvais temps, dans un boisé protégé.

Vendredi et lundi, à partir de 9 h 30, départ aux 5 minutes. Maison amérindienne (510, montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire). Tarif : 10 $.

Chasse aux cocos à La Prairie

Au musée d’archéologie, les enfants parcourent les expositions à la recherche de cocos colorés et reçoivent une surprise chocolatée. Il y aura aussi un atelier de décoration d’œufs. On s’inscrit en ligne, car les places sont limitées.

archeoroussillon.ca/activites/.

Vendredi, samedi et lundi, à 10 h, 13 h et 15 h, au Musée d’archéologie de Roussillon (214, rue Saint-Ignace, La Prairie). Tarif : famille : 20 $.

La chasse aux cocos de la ferme Quinn

Photo Jay Trott

Chaque enfant reçoit un panier et un suçon en chocolat. Les cocos de la chasse (faite dans un champ) sont vides pour que les animaux ne les mangent pas. Un comptoir-lunch est ouvert, on peut aussi apporter son lunch. Tous peuvent faire un tour de tracteur et rendre visite aux animaux de la ferme.

Vendredi à lundi, de 10 h à 15 h, ferme Quinn (2495, boulevard ­Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-­Perrot). Tarif : 2 $ pour l’entrée, 10 $ pour la chasse.

À la Promenade Fleury et au Carrefour Richelieu

Saurez-vous répondre aux énigmes concoctées pour toute la famille et retrouver les chocolats ?

Samedi, de 10 h à 14 h. Promenade Fleury (1050, rue Fleury Est). Gratuit.

Vendredi et samedi, de 10 h à 16 h. Carrefour Richelieu (Saint-Jean sur Richelieu), dans la cour de l’Aubainerie.

Pâques à Tremblant

Si vous avez envie de sortir de la ville, Pâques au village piétonnier de Tremblant s’annonce joyeux : un DJ, des sculptures de ballons, des jeux, une rencontre avec Toufou et la distribution des chocolats, qui commence à 10 h et se poursuit jusqu’à épuisement des stocks.

Dimanche, de 10 h à 16 h. Village de Tremblant. Gratuit.

À l’oratoire Saint-Joseph

Dimanche, les Petits Chanteurs du Mont-Royal accompagneront la célébration de 11 h à la basilique. À 15 h 30, les amateurs d’orgue pourront entendre l’organiste Réjean Poirier, qui jouera de la musique de la péninsule ibérique.

Dimanche, 11 h et 15 h 30. ­Oratoire Saint-Joseph. Tarif : contribution volontaire.

Musée Marguerite-Bourgeoys et chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours

On peut voir l’exposition Jérusalem, 4000 ans d’histoire, monter sur le belvédère et admirer la vue exceptionnelle sur le Vieux-Port (7 $), visiter la chapelle, etc. Samedi, 15 h, un concert ayant pour thème Le printemps de Pâques : Les migrations d’hier et d’aujourd’hui sera présenté ; on entendra du Bach et du Pachelbel.

Ouvert tous les jours de 10 h à 16 h, sauf les lundis. Ouvert 7 jours à compter du 1er mai. Musée Marguerite-Bourgeoys et chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours (Vieux-Port). Tarifs divers/contribution volontaire pour le concert.

La Grande Roue

Aimeriez-vous faire un tour de grande roue et contempler la ville à 60 m de hauteur ? Par beau temps, on voit à 28 km à la ronde. On peut réserver une cabine pour sa famille et ses amis (max. 8 personnes). Pour éviter la file, choisissez l’option Billet express. Notez qu’il y a un bistro.

365 jours, de 10 h à 23 h. Vieux-Port, on entre par le quai de ­l’Horloge. Plusieurs forfaits.

Papillons en liberté

Photo Martine Larose, Jardin botanique

C’est la dernière semaine pour admirer les merveilleux papillons toujours parés des plus jolies couleurs. On réserve sur le site, c’est à heure fixe.

Jusqu’au 28 avril (ouvert lundi 22), au Jardin botanique. Tarifs divers.

Passeport pour l’Univers

Photo courtoisie, Espace pour la vie

Ce nouveau film du Planétarium nous transporte vers les grandes structures de l’univers : les anneaux de Saturne, la nébuleuse d’Orion, etc. Les images sont conçues à partir des dernières découvertes. Pour les plus de 7 ans. Réservez sur le site.

Jusqu’au 30 décembre 2019. Ouvert tout le week-end de Pâques, y compris lundi. Planétarium Rio Tinto Alcan. ­Tarifs divers.

Zachary Richard

Le chanteur Zachary Richard sera en concert intime au Pavillon de l’île de Châteauguay, vendredi, 20 h, et au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, samedi, 20 h.

Pour d’autres spectacles, consultez le site de Zachary Richard, il y en a jusqu’en novembre.

Mehdi Bousaidan

Photo Marianne Plaisance

Dans son premier spectacle solo Demain, l’humoriste multitalentueux Mehdi Bousaidan « tente de cerner les problèmes qu’on vit actuellement au Québec et sur le reste de la planète, de manière à trouver des solutions ».

Jusqu’au 27 avril. Cinquième salle de la Place-des-Arts. Plusieurs spectacles prévus au Québec. Tarifs divers.

Star Wars à la PDA

Aimeriez-vous faire un voyage dans une galaxie très lointaine ? Si oui, vous pouvez revoir le film original présenté sur grand écran (sous-titré en français) tout en écoutant l’Orchestre FILMharmonique de Montréal, qui jouera la musique originale de John Williams.

Vendredi et samedi, 19 h 30. Salle Wilfrid-Pelletier de la PDA. Tarifs : 63 $ à 143 $.

Le bibliothécaire à la TOHU

Photo Sylvain Guitz

Un bibliothécaire se transforme au gré des histoires qu’il lit et devient acrobate, équilibriste, jongleur, etc. Incarné par l’artiste Hippolyte, ce spectacle plaira autant aux enfants qu’aux parents. Pour les 5 à 12 ans.

Samedi, 11 h et 15 h, et lundi, 11 h, à la TOHU. Tarifs divers.

Au Musée des Beaux-Arts

Photo courtoisie, Musée des Beaux-Arts de Montréal

Plusieurs activités sont proposées, la plupart en lien avec la grande exposition actuelle Thierry Mugler, Couturissime : des visites guidées, pour les adultes, et des ateliers, pour la famille et les enfants. Vendredi, 15 h, Geneviève Soly, à l’orgue, et Angèle Trudeau, soprano, présenteront un Concert de la passion à la salle Bourgie.

Ouvert tous les jours sauf le lundi. Musée des beaux-arts de Montréal. ­Tarifs divers. Certaines activités sont gratuites, on s’y inscrit le jour même.

À la Grande bibliothèque

Samedi, 10 h 30, les 3 à 5 ans pourront entendre un conte raconté par un pâtissier (Pâques oblige) ; aussi samedi, de 14 h à 15 h 30, le film d’animation Mia et le migou s’adresse aux 13 ans et moins. Dimanche, 10 h 30, l’heure du conte sera en arabe, et des jeux vidéo seront disponibles pour les 13 ans et moins, de 14 h 30 à 16 h 30. Notez que les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par une personne de 12 ans et plus.

Grande bibliothèque. Fermée les ­lundis. Gratuit.

Atelier créatif en famille

Dans la Petite Italie, les enfants et leurs parents pourront participer à un atelier créatif qui s’inspire de l’exposition en cours Osmose. On s’inscrit en téléphonant au 514 872-6131.

Samedi, 10 h 30, Maison de la culture Claude-Léveillée (911, rue Jean-Talon Est). Gratuit.

Le papillon monarque

Dans Hochelaga, on peut voir les photographies de l’artiste mexicain Jaime Rojo qui a fixé des moments du passage du papillon monarque au Mexique.

Jusqu’au 28 avril (ouvert du jeudi au dimanche, de 13 h à 17 h), Maison de la culture de Maisonneuve (4200, rue Ontario Est). Entrée libre.

Chute Libre

Chute libre, un film immersif carrément déroutant nous rappelle que l’attraction terrestre et notre finalité sont incontournables. C’est une création de Dana Gingras, une narration de Marie Brassard. Il ne faut pas craindre les chutes et le vertige, et s’étendre pour regarder le film présenté dans la Satosphère.

Jusqu’au 27 avril, du mardi au ­samedi, à 19 h, à la SAT (1201, boul. Saint-Laurent). Tarif : 24,75 $.

Alegria, un nouveau jour

À la demande générale, l’illustre Alegría, vu par 14 millions de spectateurs dans 255 villes autour du monde, fait un retour au bercail.

À Montréal, jusqu’au 30 juin. À Gatineau, tout le mois d’août. Sous le Grand Chapiteau, Vieux-Port de Montréal. Divers tarifs.

Du cinéma

Au Cinéma Beaubien, le film L’école des lapins est présenté à compter de vendredi. Au Cinéma moderne, on ira voir Pachamama : le trésor sacré, dimanche, 10 h 45. On pourra aussi voir Dumbo, Mia et le lion blanc, Tanguy : le retour et plusieurs autres films en ­consultant le site de Cinéma Montréal.

Miam, miam

Envie de vous régaler ? Le restaurant du Jardin botanique sert un repas complet de type cabane à sucre jusqu’au 28 avril, de 11 h à 17 h. Le Fricot (2661, rue Notre-Dame Ouest), nouvellement ouvert, propose une cuisine d’inspiration acadienne (ouvert du mercredi au dimanche). Un petit tour au Marché Jean-Talon et vous pourrez manger des huîtres sur le pouce, coin nord-est, de la poutine et des saucisses, coin sud-est, ou boire un bon jus, au centre, et bien plus encore.

Envie de vous évader ?

Jusqu’à lundi, vous pourrez séjourner dans un chalet tout confort ou dans une auberge 4 étoiles des parcs de la Sépaq.