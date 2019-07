4 tendances mode pour les chaussures à surveiller cet été!

Les chaussures varient beaucoup de saison en saison et vieillissent très rapidement. Il est donc important de les renouveler fréquemment pour une question de confort et de propreté, mais aussi pour l’aspect mode de la chose. Quelles sont les tendances pour les chaussures chez la femme pour le printemps et l’été 2019 ? En voici 4 à surveiller de près.

1. La santiag

Elle est de retour dans des imprimés pythons et un talon en biseau, une texture omniprésente cette saison. Comment la porter ? On peut glisser un pantalon droit dans ses bottes et ajouter un blazer. Si on souhaite projeter une allure plus romantique, une robe en dentelle ou une jupe fleurie devrait créer le résultat souhaité. Pour le soir, pourquoi pas un pantalon moulant imprimé python ou léopard?

2. Les grosses baskets ou « dad shoes »

Les grosses baskets ou les « dad shoes » : lancées en 2017 par des créateurs trendy et des griffes de luxe, les dad shoes n'ont pourtant rien d'un produit novateur et encore moins haut de gamme et élitiste.

Ces baskets, la plupart du temps multicolores et reconnaissables à leur grosse semelle disproportionnée, sortent tout droit du placard à chaussures de nos pères. Elles ont été lancées dans les années 80-90 pour leur confort extrême. À vous de décider comment porter vos « dad shoes » pour être à l'aise et jouer avec cet accessoire quand même étrange.

3. Les mules

La chaussure féminine de l’été : les mules. Oui, cette saison les mules vont s’imposer et se décliner dans tous les styles et toutes les couleurs ! Si les dernières années ont été marquées par leur grand retour, elles seront aussi présentes en 2019. Cette fois-ci, c’est la forme pointue qui sera à l’honneur !

4. Les sandales & les escarpins avec brides à la cheville

À l'époque de la Grèce antique, la spartiate était un modèle de sandale plate, en cuir naturel à lanières, plutôt austère et pratique. Toutefois, depuis quelques années, les influenceuses mode la célèbrent chaque été.

Les créateurs l’ont même réinventée en lui donnant des couleurs fluo et en osant le serpent, l'imprimé animalier, les teintes plus « bling-bling », les picots et les clous. Cet été, ces sandales prennent même de la hauteur avec des semelles compensées ou des talons hauts.

S’il est difficile d'assortir ses spartiates à son tailleur, pour un look très urbain, on peut très bien les porter avec un tee-shirt « boyish » ou un jeans et une petite veste.