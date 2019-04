LARAMÉE, Yvon



À Lachine, le 14 avril 2019, est décédé à l'âge de 85 ans, M. Yvon Laramée, époux de Mme Claudette Bélisle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Manon, Richard, Gilles, Mario (Lisette), Yvon (Claudine), Linda et Martin (Lucie), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances ce samedi 20 avril 2019 de 15h à 17h et de 19h à 21h au salon de laLa célébration de la vie se déroulera à la Maison Rideau, ce même jour, à 19h.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Bussey pour leur dévouement et leur humanité.