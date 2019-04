BRULÉ, Pierre



À Terrebonne, le 16 avril 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Pierre Brulé.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Madeleine Lachapelle, ses enfants Véronique et Claudine (Justin), ses petits-enfants Émily, Jérémy, Béatrice et Isaac, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 avril 2019 de 10h à 15h à la939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC J6W 1K1Une célébration de la vie aura lieu ce même jour à 15h au salon.Au lieu de fleurs, des dons à l'hôpital Pierre-Le Gardeur seraient appréciés, cartes disponibles au salon.