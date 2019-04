Barkov, Monahan et O'Reilly en nomination pour le Lady-Bing

Aleksander Barkov, Sean Monahan et Ryan O'Reilly sont les trois finalistes pour l'obtention du trophée Lady-Byng, remis au joueur ayant démontré le meilleur esprit sportif tout en affichant un niveau d'habileté élevé sur la patinoire.

Barkov a établi une nouvelle marque chez les Panthers de la Floride en amassant 96 points (35 buts et 61 aides). L’attaquant de 23 ans a amélioré le record de Pavel Bure, qui avait inscrit 94 points avec les Panthers en 1999-2000.

Il est également devenu le quatrième joueur finlandais dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à obtenir au moins 90 points au cours d’une même campagne. Olli Jokinen, Teemu Selanne et Jari Kurri ont aussi réussi l’exploit.

C’est la troisième fois en quatre ans que Barkov est en nomination pour l’obtention du Lady-Bing. Cette saison, il n’a écopé que huit minutes de pénalité.

De son côté, Monahan a connu la meilleure saison de sa carrière en récoltant 34 buts et 48 aides pour un total de 82 points avec les Flames de Calgary. Le joueur de centre de 24 ans a notamment inscrit 12 buts et 23 points en avantage numérique. Il a aussi été puni à seulement six occasions.

Monahan est le deuxième joueur dans l’histoire des Flames, après Kent Nilsson, à enregistrer six saisons consécutives d’au moins 20 buts.

Pour sa part, O'Reilly a été le meilleur pointeur des Blues de St. Louis cette saison avec une récolte de 77 points (28 buts et 49 aides). Le joueur de centre de 28 ans est celui qui a remporté le plus de mises en jeu à travers la LNH avec 1086. De plus, il n’a écopé que de 12 minutes de pénalité, le troisième plus bas total parmi les joueurs qui ont disputé 82 matchs.

O’Reilly avait mis la main sur le Lady-Bing en 2013-2014 alors qu’il évoluait avec l’Avalanche du Colorado.

Le nom du gagnant sera dévoilé le 19 juin prochain, à Las Vegas, où sera présentée la Cérémonie de remise des trophées de la Ligue nationale de hockey (LNH).