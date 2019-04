Des élus demandent l’armée

« Dès que l’armée sera disponible, il y a des missions qu’on pourrait lui confier afin de soulager nos équipes, lance le maire de Gatineau, Maxime Pedneault-Jobin­­­. On ne veut surtout pas de délais d’intervention. »

« J’ai demandé au ministère de la Sécurité publique que l’armée soit prête à intervenir parce que là, on sait que les inondations s’en viennent », souligne de son côté le maire d’Oka, Pascal Quevillon.

« Nous n’en sommes pas là, a-t-elle indiqué jeudi en entrevue à LCN. Je me suis assurée que les Forces armées ou l’ensemble des partenaires gouvernementaux qui pourraient être susceptibles d’être interpellés se rendent disponibles, au besoin. »

Sur le terrain, le découragement se fait sentir, alors que de nombreux riverains ont confié au Journal avoir une triste impression de déjà-vu et ne pas vouloir revivre le cauchemar vécu deux ans auparavant.

« On n’a pas encore fini les travaux des dernières inondations et on doit s’attendre au pire maintenant », déplore Jo-Manuel Rodrigue, citoyen d’Oka.