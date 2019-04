Entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie: «Je suis vraiment excité d’être ici» - Alain Vigneault

Le Québécois Alain Vigneault a été officiellement présenté à titre de nouvel entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie, jeudi, lors d’une conférence de presse tenue à Voorhees, au New Jersey.

«Je suis vraiment excité d’être ici, a commenté Vigneault. Avant d’accepter un nouveau poste dans la Ligue nationale de hockey [LNH], je regardais trois choses. D’abord, je voulais avoir l’opportunité de gagner à court terme; quand je regarde et que j’analyse cette équipe, je peux mettre un crochet. Je souhaitais travailler avec un directeur général qui a la même vision que moi, soit une culture basée sur le développement des joueurs.»

Après avoir discuté avec Chuck Fletcher, Vigneault a pu poser un nouveau crochet.

«Troisièmement, je voulais me joindre à une organisation de première classe et il n’y a aucun doute qu’on retrouve ça ici», a-t-il ajouté.

Âgé de 57 ans, Vigneault vient succéder à Scott Gordon, qui avait été nommé par intérim à la suite du congédiement de Dave Hakstol durant la dernière saison. Le Québécois est par ailleurs devenu le 21e pilote de l’histoire de la concession de la Pennsylvanie et le premier entraîneur francophone du club.

Les Québécois se font rares

À la suite du congédiement de Guy Boucher chez les Sénateurs d’Ottawa, l’embauche de Vigneault vient d’ailleurs redorer un peu le blason des entraîneurs provenant du Québec. Il est effectivement l’un des seuls natifs du Québec à diriger dans la Ligue nationale de hockey, avec l’entraîneur-chef des Stars de Dallas, Jim Montgomery. De son côté, Claude Julien, du Canadien de Montréal, est un Franco-Ontarien.

«C’est difficile et rare de pouvoir trouver un entraîneur comme Alain», avait pour sa part noté Fletcher, vantant ses qualités avant de lui céder la parole.

Avant de se retrouver chez les Flyers, Vigneault a été à la barre du Canadien de Montréal, des Canucks de Vancouver et des Rangers durant sa carrière dans la LNH. Récipiendaire du trophée Jack-Adams en 2006-2007, il présente une fiche de 648-435-35-98 à vie et compte deux présences en finale de la coupe Stanley, soit en 2011 et 2014. Ses équipes ont mis la main sur le trophée des Présidents trois fois.

En attendant de se concentrer pleinement sur les Flyers, Vigneault dirigera ce printemps, soit du 10 au 26 mai, la formation canadienne au Championnat du monde prévu en Slovaquie.