Inondations: les autorités surveillent la rivière Saint-François à Sherbrooke

SHERBROOKE – Avec la pluie et le réchauffement des températures à venir dans les prochains jours, le niveau de la rivière Saint-François pourrait atteindre le seuil critique au centre-ville de Sherbrooke, nécessitant des évacuations en soirée samedi.

L'organisation de la sécurité civile a avisé les citoyens de cette possibilité et les incite à se tenir informés de l'évolution de la situation en se rendant sur le site internet de la Ville de Sherbrooke.

Même si, en fin de journée jeudi, le niveau de l'eau au pont Aylmer est descendu sous la barre de 14 pieds, les précipitations annoncées de 40 mm vendredi et samedi, jumelées au ruissellement de la fonte de la neige du bassin versant, pourraient provoquer un coup d'eau important.

«La couverture de neige sur le mont Mégantic équivaut à une pluie de 200 mm une fois complètement fondue. Son écoulement se fait par les rivières Aux Saumons et Eaton, des affluents de la Saint-François. Ça représente un apport en eau important qui peut changer la donne si la pluie est plus importante que prévue et les températures plus élevées qu'anticipées», a noté Stéphane Simoneau, coordonnateur aux mesures d'urgence à la Ville.

Selon le scénario actuel, le seuil de 20,5 pieds pourrait être atteint samedi.

Les premières évacuations commencent habituellement quand le niveau de la rivière dépasse 22 pieds.

La machinerie et les équipements de la Ville ont été déménagés du garage municipal de la rue des Grandes-Fourches au plateau Sylvie-Daigle puisque c'est à cet endroit que les premières inondations se produisent.

Toute l'équipe des mesures d'urgence de la Ville est en mode surveillance et sera prête à être déployée si jamais la situation le commande.