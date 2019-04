Je sors, je reste

Coup de cœur

Es-tu malade ?!

Lancé par l’Observatoire santé du Cossette Lab, le projet multiplateformes Es-tu malade ?! tente de sensibiliser les jeunes de 14 à 20 ans au vaste monde de la santé mentale ainsi qu’aux questions de dépendances, de sexualité et d’hygiène de vie. À travers l’animation de Calypso Lemoine, une jeune femme de 18 ans, c’est toute une équipe de professionnels qui aborde avec rigueur et humour ces questions toutes aussi importantes que délicates. Le projet se décline sur les plateformes youtube, instagram et via son site web.

En ligne depuis le 12 avril

Je sors

Événement

21 balançoires

Désormais devenu un symbole phare du Quartier des spectacles, les 21 balançoires sont de retour au centre-ville de Montréal pour le plaisir des jeunes et des moins jeunes. Installées pour une neuvième édition cette année, ces balançoires activent des notes de musique au gré des mouvements, faisant de chacun des passants des artistes d’un jour.

Au Quartier des spectacles depuis le 8 avril

Lancement

Navet Confit

Célébrant ses quinze années de carrière, l’artiste multidisciplinaire lancera ce soir son huitième album, intitulé Engagement, lutte, clan et respect, en plus d’un premier recueil de textes de chansons et de poèmes. Un spectacle aux formes multiples, pour un soir seulement, qui réunira danse, musique, projections et théâtre.

Ce soir à 20h au Théâtre Aux Écuries, 7285 rue Chabot

Lancement

Ce qui se trame

Pour fêter ses vingt ans d’existence, la compagnie de théâtre Sibyllines lancera ce soir le livre Ce qui se trame, un ouvrage qui explore les coulisses de cette compagnie à travers des entretiens de nombreux collaborateurs qui s’y sont impliqués. Une performance aura lieu pour marquer l’anniversaire, avec la participation de Dany Boudreault, Anne-Marie Cadieux et Sébastien Ricard.

Ce soir à 19h à la Sala Rossa, 4848 boulevard Saint-Laurent

Cirque

Le bibliothécaire

Présenté à la TOHU pendant le long week-end de Pâques, Le bibliothécaire est un spectacle où le rire se jumèle aux nombreuses performances de cirque. Destiné à un jeune auditoire de 5 à 12 ans, on y suit les aventures de Paul-Émile Dumoulin, interprété par l’artiste Hippolyte, un bibliothécaire sérieux et fier de son travail mais qui se transforme à chacun des livres qu’il consulte.

Samedi à 11h et 15h, et lundi à 11h à la TOHU, 2345 rue Jarry Est

Événement

Plaisirs printaniers

Alors que la belle saison est de retour, plusieurs activités extérieures sont organisées sur l’Esplanade du Quartier DIX30. Au menu : fresque de pochoirs à la craie, circuit de cirque et confection de boîtes surprises. Un véritable happening sera également organisé samedi à 13h, alors que tous sont invités à venir coiffés de leur plus beau chapeau.

Vendredi et samedi de 12h à 17h sur l’Esplanade de l’Avenue des Lumières du Quartier DIX30

Je reste

Télé

Gala des prix Aurore

Célébrant le meilleur du pire du cinéma québécois, Infoman revient cette année avec une 13e édition du Gala des prix Aurore. Parmi les catégories présentées, on retrouvera celle du meilleur pire film de l’année, de la meilleure pire scène ainsi que le prix Liquid Paper, un prix remis à un acteur ou à une actrice qui aurait intérêt à effacer de son cv ses activités cinématographiques de la dernière année.

Ce soir à 19h30 sur ICI Télé

Livre

Biscuit & Crème

S’adressant à un public de 13 et plus, ce deuxième épisode de la série Maryan remporte actuellement un franc succès auprès des jeunes. Écrit par Marie-Hélène Girard, Biscuit & Crème raconte l’histoire de Maryan, une jeune adolescente de 15 ans, qui doit faire face aux contrecoups de la vie alors qu’elle souhaiterait simplement vivre tout doucement son histoire d’amour.

En librairie depuis le début du mois de mars

Livre

Les racines historiques de notre crise écologique

Véritable texte fondateur de la recherche sur la crise écologique, ce livre propose la réédition d’un discours tenu par le professeur Lynn White le 26 décembre 1966 à Washington dans lequel il met pour la première fois en relation la religion et l’écologie. Un livre qui tente d’aller à la source du réchauffement climatique actuel.

En librairie depuis le 16 avril