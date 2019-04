La France rend hommage aux «héros» sauveteurs de Notre-Dame de Paris

Paris | «Le pays et le monde tout entier nous ont regardés et vous avez été exemplaires», a lancé le président français Emmanuel Macron jeudi en recevant les pompiers et d’autres personnes mobilisées pour sauver lundi Notre-Dame de Paris.

«Vous avez été l’exemple parfait de ce que nous devons être», a-t-il ajouté au palais présidentiel de l’Élysée.

Le président recevait 300 personnes, 250 pompiers de Paris, des pompiers de la région parisienne, des policiers, des membres de la Croix Rouge et de la Protection civile qui, tous, ont contribué à sauver l’édifice de la destruction.

Dans une allocution solennelle prononcée lundi soir, le chef de l’État avait déjà loué le travail des pompiers, qu’il avait qualifiés de «héros».

Parfois au péril de leur vie, les soldats du feu avaient lutté contre les flammes quinze heures durant dans la nuit de lundi à mardi, sauvant in extremis la cathédrale.

L’incendie qui a suscité l’émotion dans le monde entier et un afflux de dons inédit - 850 millions d’euros jeudi - a mobilisé 600 pompiers au total.Une cérémonie d’hommage à «celles et ceux qui ont contribué à sauver» Notre-Dame doit être organisée sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, à quelques centaines de mètres de la cathédrale.

«Cathédrale éphémère»

Dès le lendemain de l’incendie, Emmanuel Macron a souhaité que la cathédrale, monument historique le plus visité d’Europe avec 12 millions de touristes en 2017, soit reconstruite dans les cinq ans.

Une cathédrale de bois «éphémère» devrait être érigée sur le parvis de Notre-Dame durant toute la durée de la reconstruction.

M. Macron souhaite qu’«un geste architectural contemporain puisse être envisagé», selon un communiqué de l’Élysée mercredi soir, lançant une polémique sur une reconstruction, à l’identique ou non.

Le concours d’architectes doit «trancher la question de savoir s’il faut reconstruire une flèche, s’il faut la reconstruire dans les mêmes conditions, à l’identique», «ou s’il faut (...) se doter d’une nouvelle flèche adaptée aux techniques et enjeux de notre époque», a précisé Édouard Philippe.

Mais reconstruire la cathédrale sans sa flèche serait « l’amputer », estime l’arrière-arrière-petit-fils de l’architecte qui l’avait construite, Eugène Viollet-le-Duc.

La mobilisation éclair de milliardaires et de grands groupes français, qui ont promis des centaines de millions de dons, a de plus été critiquée par des responsables politiques et syndicaux ainsi que des «gilets jaunes» qui manifestent depuis cinq mois pour une hausse de leur pouvoir d’achat.

Pendant ce temps, l’enquête se poursuit. «La piste accidentelle est toujours privilégiée», a indiqué le parquet.