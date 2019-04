La Soirée Victoire: 1 045 000$ recueillis en 10 ans

La 10e Soirée Victoire, organisée par Événements Victoire, a remis cette année la somme de 125 000 $ à la Fondation du cancer du sein du Québec, totalisant 1 045 000 $ sur 10 ans. La soirée permettra de soutenir les femmes touchées par le cancer du sein et leur famille.

Photo courtoisie, Christine Giroux

Lors de l’annonce du montant totalisant 1 045 000 $ sur 10 ans, on apercevait Mario Cecchini, vice-président fondateur Événements Victoire, et son épouse, Danielle Simard, présidente fondatrice Événements Victoire, survivante, dont sa Victoire était d’être présente à la soirée-bénéfice 12 ans après son cancer du sein.

Finaliste à l’émission Révolution, le duo Willow, qu’on aperçoit sur la photo, a offert toute une prestation. Le Groupe Alter Ego a présenté une revue musicale des années 70, 80 et 90 qui a fait danser les convives.

Cette soirée magique est devenue le « happening » de Candiac. Jean-Claude Poissant, député fédéral de La Prairie, est en compagnie de Charlaine Villeneuve, Christian Dubé, ministre du Conseil du trésor, et François Dumontier, Grand Prix du Canada.

La Fondation du cancer du sein du Québec finance la recherche et l’innovation. Mario Dumont est en compagnie d’Annick Bélanger, Élodie Girardin-Lajoie, vice-présidente Vidéotron, et Benoît Dutrizac.

Mario Cecchini, vice-président fondateur Événements Victoire, est entouré de Richard Turcotte, animateur de la soirée, Danielle Simard, présidente fondatrice Événements Victoire et survivante, et les animateurs de la soirée Annie Pelletier et José Gaudet.

Yvon Michel, Groupe GYM, est en compagnie de sa conjointe, Stéphanie Drolet, Fondation Yvon Michel, Annie Pelletier, animatrice de la soirée, et Yves Bombardier, LCN.