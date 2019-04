Le Guide de l’auto au Salon de l’auto de New York

Le Salon de l’auto de New York a ouvert ses portes aux médias cette semaine et l’équipe du Guide de l’auto était évidemment sur place.

À LIRE AUSSI: Le Jaguar I-Pace est la voiture mondiale de l'année

À LIRE AUSSI: Nissan lance une GT-R encore plus démentielle

Il y en a pour tous les goûts cette année sous le toit du Javits Center. On y retrouve notamment des modèles abordables comme la nouvelle Toyota Yaris et le Hyundai Venue 2020, mais aussi des concepts plus éclatés comme le Volkswagen Tarok, le Kia HabaNiro ou la jolie Genesis Mint.

William Clavey

Pour ne rien rater des dévoilements qui y ont eu lieu, rendez-vous sur notre section dédiée au Salon de l’auto de New York.

Vous pouvez aussi écouter un résumé du Salon de l’auto livré par notre journaliste Frédéric Mercier au micro de Mario Dumont, sur les ondes de QUB Radio.