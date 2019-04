Les routes à éviter pour la longue fin de semaine

MONTRÉAL – Plusieurs fermetures de routes vont compliquer les déplacements pendant le long week-end de semaine de Pâques, et ce dès jeudi soir, notamment dans l’échangeur Turcot, sur l’autoroute 720/ route136 et l’autoroute 15.

Corridor route 136/ autoroute 20 ouest et échangeur Turcot

L’autoroute 720/ route 136 en direction ouest sera complètement fermée, entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie et l’échangeur Turcot, de jeudi 23 h 59 à lundi 5 h. Les automobilistes pourront circuler via la sortie pour l’autoroute10 est (Bonaventure) et continuer jusqu’à la sortie 4 pour l’autoroute 15 nord.

En raison de cette fermeture, les entrées de la rue Saint-Antoine est et de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville/ rue Sanguinet seront fermées, de jeudi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est possible via l’avenue Viger et le boulevard Robert-Bourassa. Pour les usagers en provenance de la rue Saint-Antoine est, il faudra continuer jusqu’à la rue Berri pour rejoindre le détour principal.

Même chose pour l’entrée temporaire de la rue Saint-Antoine ouest, à la hauteur de la rue Rose-de-Lima qui sera également fermée selon le même horaire. Un détour est prévu en continuant sur la rue Saint-Antoine, rue Saint-Jacques, avenue Atwater (sud) et l’entrée pour l’autoroute 15 nord.

Dans l’échangeur, les bretelles menant de l’autoroute 720/ route 136 ouest à l’autoroute 15 nord (Décarie) et à l’autoroute 20 ouest (vers Lachine, pont Honoré-Mercier, Dorval) seront aussi fermées, de jeudi 23 h 59 à lundi 5 h.

Échangeur Turcot

La bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 nord (Décarie) sera fermée, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Les automobilistes devront passer via la bretelle pour la route 136/ autoroute 720 est, sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques, avenue Atwater et l’entrée pour l’autoroute 15 nord.

À noter la fermeture partielle d’une voie sur deux, dans la bretelle menant de l’autoroute 20 est à la route 136/ autoroute 720 est (centre-ville) de jeudi 22 h à vendredi 22 h, puis de samedi 6 h à dimanche 8 h.

Rue Notre-Dame

La rue Notre-Dame sera fermée, entre l’avenue de Carillon et le boulevard Monk, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un détour est possible via le chemin de la Côte-Saint-Paul.

D’autres fermetures sont en place sur le réseau local dans le secteur de l’échangeur, notamment sur les rues Angers et Saint-Patrick, en direction ouest.

Autoroute 15 sud/ nouveau pont Samuel-De Champlain

L’autoroute 15 sud sera fermée entre l’échangeur Turcot et l’entrée de l’avenue Atwater, de vendredi 23 h 59 à samedi 6 h, puis de lundi 23 h à mardi 5 h. Un détour est prévu via la bretelle pour la route 136/autoroute 720 est, sortie 4 (rue de la Montagne), rue Saint-Jacques, continuer jusqu’au boulevard Robert-Bourassa et l’autoroute 10 est (Bonaventure).

En raison de cette fermeture, les bretelles menant de l’autoroute 15 sud (Décarie) et de l’autoroute 20 est à l’autoroute 15 sud (vers l’Île des Sœurs, pont Champlain) seront aussi fermées, de vendredi 23 h 59 à samedi 6 h, puis de lundi 23 h à mardi 5 h.

À noter la fermeture partielle d’une voie sur deux de l’autoroute 15 sud, à la hauteur de l’avenue Atwater, de samedi 6 h à lundi 23 h.

La sortie 61 (avenue Atwater) de l’autoroute 15 sud sera complètement fermée, entre vendredi 23 h 59 et mardi 5 h. Un détour est possible via la sortie 60 pour boulevard Gaétan-Laberge, rue Hickson et le boulevard LaSalle.

Pont Jacques-Cartier

Une seule voie par direction sera ouverte sur le pont Jacques-Cartier, de samedi 23 h à lundi 23 h 59.