Mario Pelchat nous dévoile la recette de son mariage qui dure depuis 25 ans

En entrevue avec le magazine La Semaine, Mario Pelchat et sa femme Claire Lemaître-Auger nous racontent le parcours émouvant qui les a amenés à célébrer cette année leur 25e anniversaire de mariage.

Claire se confie notamment sur leur séparation et les épreuves qu’ils ont dû surmonter.

«Malgré nos conflits et nos divergences, j’ai toujours été convaincue que je devais être avec Mario, indique Claire au magazine La Semaine. Même à travers nos pires épreuves, je lui en ai voulu, tout comme lui m’en a voulu, mais l’amour a toujours été plus fort.»

Mario, tout aussi persuadé, retrace avec passion leur première rencontre.

«Claire et moi, nous étions dus pour être ensemble et nous sommes convaincus que ça a été décidé par quelqu’un de plus grand que nous. Notre histoire est assez rocambolesque et, quand on la raconte, peu de gens nous croient. C’était écrit dans le ciel que nous devions être ensemble.»

En plus de nous parler d’amour, Mario nous présente son nouvel album dont il est bien fier : un hommage au grand Charles Aznavour. C’est avec humilité que Mario reprend 14 chansons de celui qui nous a quitté le 1er octobre dernier.

