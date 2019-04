Michigan: prison à vie pour le Montréalais Amor Ftouhi

FLINT, Michigan | Le Montréalais Amor Ftouhi, qui avait poignardé un policier à l'aéroport international de Flint, au Michigan, en 2017, passera le reste de sa vie en prison.

Il a reçu sa peine jeudi, devant un tribunal fédéral américain, a rapporté la station de télévision locale WJRT.

Ftouhi a déclaré au juge qu'il souhaitait commettre un autre acte de terrorisme. Le Canadien d'origine tunisienne a aussi dit regretter de ne pas avoir tué le policier Jeff Neville et de ne pas avoir fait plus de victimes.

Ftouhi a demandé au juge de lui imposer une peine d'emprisonnement à perpétuité, même si son avocat ne réclamait que 25 ans de prison, soulignant qu’il souffrait de problèmes de santé mentale.

Jeudi, Jeff Neville s’est réjoui de la décision, soulignant qu’il était heureux que cette affaire soit maintenant chose du passé.

En juin 2017, Amor Ftouhi s'était rendu aux États-Unis, où il a tenté de se procurer une arme à feu, sans succès. Il s'était alors retrouvé à l'aéroport de Flint, quelques jours après avoir franchi la frontière. Incapable de se procurer une arme à feu, il s'était toutefois rabattu sur un couteau, à l'aide duquel il avait poignardé le policier Jeff Neville à l'aéroport Bishop le 20 juin.

Selon les autorités, Ftouhi souhaitait ensuite lui voler son arme de service, pour ouvrir le feu sur les voyageurs présents dans l'aérogare. Il a cependant été maîtrisé avant de pouvoir y parvenir.

Un jury composé de huit hommes et six femmes l’a reconnu coupable de terrorisme, en novembre dernier. Il faisait face à des chefs d’accusation d'avoir commis un acte de violence dans un aéroport international et d’avoir interféré avec le personnel de sécurité d'un aéroport.