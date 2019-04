Montréal demande aux citoyens d’imaginer la ville de demain

Montréal veut savoir comment ses résidents envisagent leur ville idéale et lancera la semaine prochaine une consultation en ligne intitulée Rêvons Montréal 2020-2030.

«La question qu’on souhaite que la population se pose, c’est comment [...] on imagine notre ville dans 10 ans?» a expliqué la mairesse Valérie Plante.

Entre le 23 avril et le 17 mai, les Montréalais pourront s’exprimer sur quatre thèmes: «quartiers dynamiques et inclusifs», «mobilité et aménagement durables», «transition écologique» et «métropole influente».

«Ça va être l’occasion pour donner la parole aux citoyens, aux employés de la Ville, de bien comprendre leurs aspirations, mais également de déterminer grâce à leur participation la direction que nous allons donner au développement de la Ville», a dit Mme Plante.

Les résultats de la consultation seront considérés dans la préparation du budget municipal 2020 et sur le prochain programme triennal d’immobilisations, selon Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville.