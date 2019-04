Pas question de paniquer pour Julien BriseBois

Affichant un bel aplomb dans les circonstances, le directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien BriseBois, a démontré aujourd'hui, en conférence de presse, qu’il refusait de céder à la panique après le balayage subi par son équipe au premier tour des séries éliminatoires.

«Nous misons sur une très bonne équipe, a prononcé le Québécois devant les membres des médias. Nous avons de très bons joueurs et de très bons entraîneurs. Je ne vais pas réagir de manière excessive et faire sauter les bonnes choses que nous possédons en raison d’une mauvaise séquence de quatre matchs connue au moment le plus inopportun de l’année.»

Après avoir dominé la saison régulière, le Lightning a été balayé par les Blue Jackets de Columbus en première ronde.

«Nous avons une équipe pouvant remporter le championnat, nous ne changerons rien, a-t-il persisté devant certains journalistes qui laissaient entendre que des changements étaient peut-être à envisager, notamment derrière le banc. Si je n’avais pas accordé une prolongation de contrat à Jon Cooper quand je l’ai fait, je chercherais à le faire présentement.»

Une culture gagnante?

Cooper a effectivement accepté une prolongation contractuelle de plusieurs saisons avec le Lightning, le 26 mars dernier.

«Son habileté à bâtir des relations d’impact avec chacun, que ce soit les joueurs ou les membres du personnel, a été sa marque de commerce pendant son passage avec l’équipe, avait à ce moment-là souligné BriseBois, par voie de communiqué. Il est définitivement le meilleur instructeur pour notre formation. La capacité de “Coop” à développer une culture gagnante et à continuer de s’ajuster a été l’une des grandes raisons de notre succès.»