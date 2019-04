Prêt à prendre le flambeau

« La place est libre. C’est ironique, mais quand Georges [St-Pierre] a annoncé sa retraite, on annonçait mon combat. C’est comme s’il y avait eu un passage de flambeau. Georges St-Pierre, ce sont de grands souliers à chausser, donc je ne me mets pas trop de pression. Par contre, je veux tracer mon propre chemin. Au Canada, le champ est libre et j’arrive dans le meilleur timing. Cette place, elle est à moi. Je n’ai jamais fait ce sport pour l’argent, mais je sais ce qui me revient. Mon but est d’en vivre. »