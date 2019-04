Série Canada-Russie : pas de match au Québec

Les deux matchs de la Série Canada-Russie disputés sur le territoire de la LHJMQ auront lieu à Saint John et Moncton, au Nouveau-Brunswick, cette année.

Selon le calendrier dévoilé par la Ligue canadienne de hockey (LCH), jeudi, les duels opposant l’équipe nationale junior de Russie aux candidats à la formation canadienne junior se dérouleront du 4 au 14 novembre. D’ailleurs, les deux premiers affrontements sont prévus dans les Maritimes. La série de confrontations s’entamera au domicile des Sea Dogs et se poursuivra sur la glace des Wildcats le 5 novembre; à ces deux occasions, la LCH sera représentée par des joueurs de la LHJMQ.

Il s’agira de la première fois que la compétition s’ouvre sur une patinoire du circuit Courteau.

Par la suite, la série se transportera en Ontario, soit à Kitchener et London, puis à Saskatoon et Prince Albert, en Saskatchewan.

«La rivalité entre le Canada et la Russie n’a pas d’égal dans le monde du hockey et elle continue de susciter la passion des joueurs qui se retrouvent sur la glace, mais aussi celle des partisans suivant la série dans les différentes communautés de la LCH partout au pays, a déclaré dans un communiqué le président de la LCH, David Branch. Cette série est une belle vitrine pour les meilleurs joueurs de notre ligue et pour les vedettes qui porteront fièrement l’unifolié au Championnat du monde junior 2020.»

La chaîne TVA Sports diffusera les six rencontres de la Série Canada-Russie.