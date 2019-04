Tournée «Ô Cannabis»: Cheech & Chong de passage à Montréal en septembre

Associés depuis près de 50 ans à la consommation de marijuana, les humoristes Cheech & Chong présenteront un nouveau spectacle dans l'ère du temps à Montréal le 23 septembre, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Dans le cadre de leur tournée automnale canadienne de 14 villes «Ô Cannabis», Richard «Cheech» Marin et Tommy Chong offriront un mélange de sketchs et de chansons comiques devant public. Les deux amis souligneront alors la récente législation du cannabis au pays.

Les billets pour cette soirée en anglais seront en vente à compter du 26 avril à 10 h en ligne (evenko.ca). La représentation à Montréal est la seule prévue au Québec.

En plus d'être des vedettes sur scène, Cheech & Chong ont laissé leurs empreintes dans le monde de la musique et celui du cinéma. Lauréats d'un prix Grammy grâce à leur album d'humour «Los Cochinos», ils ont enregistré neuf efforts entre 1972 et 1985.

Le duo a également obtenu un retentissant succès au grand écran, sa comédie «Up in Smoke» ayant franchi la barre des 100 millions $ US aux guichets des salles obscures en 1978. Au total, les deux hommes ont uni leurs forces pour huit long métrages.