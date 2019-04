Trop de résidences de tourisme à Percé

RIVIÈRE-DU-LOUP | La Ville de Percé n’accordera plus aucun nouveau permis pour des résidences de tourisme saisonnier, afin que les nouveaux arrivants puissent avoir accès à ce genre de propriété.

« Il faut avoir des maisons disponibles pour les nouveaux arrivants. On ne veut pas dépeupler notre village. On doit penser citoyen, on a de moins en moins de familles, de moins en moins de gens qui y habitent à l’année », dit la mairesse Cathy Poirier.