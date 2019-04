Un simple remerciement, mais une profonde gratitude

Le 23 décembre dernier j’ai subi une fracture au bras gauche qui fut d’autant plus catastrophique, vu l’état physique dans lequel je suis depuis ma naissance. Or j’ai eu la chance d’être soigné à l’hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec pendant une très longue période où j’ai pris conscience du travail, du dévouement et de l’empathie des membres du personnel du département du A-3000 où je fus soigné. Combien d’entre nous connaissent l’ensemble des tâches que doivent effectuer les membres du personnel soignant ? Que de patience, de compréhension et d’amour doivent-ils avoir pour leur travail et leurs patients ? Par la présente, je remercie toutes et chacune des personnes qui ont pris soin de moi.

Rolland Jr St Gelais

Dans mon esprit, travailler en milieu hospitalier relève de la vocation plus que du monde du travail. Mais je sais que ça fait vieux jeu de le dire.