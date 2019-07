Une application pour simplifier les déplacements vers le travail

En collaboration avec

Les moyens de se rendre sur notre lieu de travail sont nombreux : train, vélo, voiture, métro et autobus font tous partie de la complexe équation de nos déplacements quotidiens. Voici une nouvelle application qui permettra de faciliter vos déplacements!

Que l’on demeure en banlieue ou en ville, on cherche tous à éviter les soucis que peut causer le trafic de la métropole. Netlift, une plateforme intelligente de transport planifié, souhaite faire partie de la solution à la constante densification des usagers de la route.

Une solution pour la mobilité urbaine

Netlift est une application gratuite qui combine navettage et déplacement en taxi. L’entreprise jumelle des usagers partageant le même trajet afin de créer des binômes qui voyageront ensemble.

En connectant les résidents et les collègues de travail, le système permet de maximiser les partages de la route, offrant du même coup des avantages non négligeables pour le portefeuille et l’environnement.

Si un passager ne trouve pas de conducteur pour un trajet, un taxi assurera son arrivée à destination. Ainsi, les membres ont la garantie de ne pas manquer un rendez-vous!

Comment ça fonctionne?

Netlift est une plateforme de planification des transports. Pour l’utiliser à bon escient et augmenter les chances de jumelage, il faut donc y entrer ses trajets à l’avance. Que l’on soit chauffeur ou passager (vous pouvez combiner les deux rôles!), on prend un moment pour indiquer nos allées et venues de la semaine.

Plus vous attendez pour réserver un trajet, plus son prix augmentera.

Des avantages alléchants

L'application rembourse les frais de déplacement de ses chauffeurs. Le montant inclut une partie du coût de l’essence et des assurances et sera versé directement dans votre compte bancaire après chaque trajet.

Les passagers, quant à eux, pourront débourser les frais liés à chaque déplacement via un système de paiement automatique sur une carte de crédit. Le montant, qui varie selon la durée, le moment et l’heure de réservation de la course, sera également débité après chaque déplacement.

Les véhicules pratiquant le navettage peuvent utiliser les voies réservées en ville et sur certaines autoroutes, mais aussi profiter des accès instantanés aux ponts reliant l’île de Montréal aux banlieues avoisinantes. Le résultat? Des déplacements plus rapides!

Arriver au bureau à l’heure, c’est possible!

Pour les entreprises comme pour les travailleurs, une utilisation de Netlift par les employés signifie également plus de places de stationnement disponibles, de nouvelles affinités entre collègues... et plus de ponctualité pour tous.

Les entreprises montréalaises peuvent bénéficier du service porte-à-porte de la maison au boulot grâce au programme offert aux entreprises. Celui-ci comprend notamment un système centralisé de gestion des déplacements en taxi, mais aussi des déductions intéressantes pour les entreprises comme pour les employés.

Vous en avez votre claque du trafic? Facilitez vos déplacements quotidiens avec un service de transport planifié comme celui de Netlift.