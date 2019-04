Une résidence pour aînés de 90 M$

Après avoir pris le pouls de la population durant plus d’un an, les entreprises Chartwell et Bâtimo démarreront finalement cet été la construction d’une résidence pour personnes âgées de 359 unités à Charlesbourg. Un projet de 90 millions $.

« Initialement, on visait 386 unités. Nous avons revu notre projet après nos consultations avec les citoyens du secteur. Nous avons décidé de retirer nos espaces commerciaux et l’immeuble a aussi été déplacé vers la position ouest du terrain. La superficie du bâtiment a également été réduite de 10 % », énumère au Journal Josée De Montigny, directrice des ventes et exploitation chez EMD-Bâtimo.

« Il faut dire que pour nos aînés, il y a déjà plusieurs services dans le secteur », poursuit-elle.

Permis

L’immeuble qui sortira de terre sur l’ancien site du Jardin Hamel, sur le boulevard Louis-XIV, atteindra jusqu’à six étages. Il reste toutefois encore une autorisation à obtenir de la Ville afin de démarrer le chantier.

Si tout se déroule selon les plans du promoteur, le feu devrait passer au vert dès la semaine prochaine. Par la suite, le groupe Bâtimo espère obtenir les permis nécessaires durant le mois de mai pour réaliser les premières pelletées de terre.

Les premiers occupants devraient pouvoir s’installer dès l’automne 2020. Cet investissement entraînera la création d’environ une soixantaine d’emplois.

« Nous allons avoir plusieurs services. Il va y avoir une salle à manger, un salon de coiffure et un espace de mise en forme avec une piscine, une salle d’entraînement et une salle de yoga. Il va également y avoir un service évolutif avec une unité de soins où les gens vont être plus encadrés », fait valoir Mme De Montigny.

Pas d’autres projets

Pour le moment, le groupe Chartwell n’a aucun autre projet de résidence pour personnes âgées dans la grande région de Québec. En 2017, l’entreprise avait annoncé investir 100 millions $ en collaboration avec le groupe immobilier Immostar et le constructeur Bâtimo pour redévelopper le mail Cap-Rouge.

Avec ses 360 logements, le projet de résidence pour retraités L’Envol ouvrira cet été.