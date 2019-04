La comédienne Julie Du Page a célébré, le 17 avril dernier, ses 15 ans de mariage avec son conjoint Andrew Lapierre, et ce dernier n’a ­évidemment pas oublié les petites attentions pour l’occasion.

« Andrew m’a acheté des fleurs, mais comme je ne suis pas une grande fanatique de champagne, il m’a plutôt acheté une bouteille de mon vin blanc favori. C’est un Meursault de Bourgogne, et on a mangé un bon petit sushi, tranquilles à la maison. C’était parfait. On se trouve très ­chanceux », raconte-t-elle, jointe au téléphone par Le Journal, jeudi dernier.