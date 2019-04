SÉGUIN, Pierre



À Montréal, le 18 avril 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé Pierre Séguin.Il laisse dans le deuil son épouse Gisèle Guilbault, ses enfants Richard et Sylvie (Aldo). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants Marjoly (Alexandre), Vanessa (Jason), Guillaume (Raphaele), Tania (Olivier) et Sarah (David), ses frères Gilles et Michel, sa soeur Suzanne, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1275 rue Dollard, Ville Lasalle QC H8N 2J1, le samedi 20 avril 2019 de 10h à 17h, suivi d'une réunion de prières dans la chapelle du complexe.