Amber Heard: encore des ennuis avec Johnny Depp

Amber Heard va devoir faire une déposition dans l'affaire qui oppose Johnny Depp à ses anciens avocats.

Jacob Bloom et les associés de son cabinet Bloom Hergott Diemer Rosenthal LaViolette Feldman Schenkman & Goodman, ont remis un avis à l'actrice d'Aquaman dans le cadre de leur procès à venir contre Johnny Depp qui les a accusés de «faute professionnelle, manquement à une obligation fiduciaire et enrichissement injuste».

La star des Pirates des Caraïbes a intenté une action en justice pour un montant de 30 millions de dollars fin 2017, affirmant qu'ils avaient mal géré ses fonds et l'avaient mal conseillé lors de son divorce avec Amber Heard, mais Jacob Bloom et ses coaccusés ont répliqué, affirmant que Johnny Depp est le seul responsable de ses problèmes financiers.

Maintenant, les avocats ont remis des documents annonçant leur intention d'interroger un certain nombre de personnes sur le style de vie de l'acteur, y compris Amber Heard, l'ex-compagnon de cette dernière, Elon Musk, et l'avocate Blair Berk. Marty Singer, célèbre avocat à Hollywood, et Kevin Tsujihara, ancien directeur de Warner Bros. com, ont également reçu un avis de déposition.

Johnny Depp aurait essayé de convaincre ce dernier de ne pas engager Amber Heard dans plusieurs blockbusters de DC Comics, notamment Justice League et Aquaman.

Toutes ces personnes seront donc des témoins potentiels pour le cabinet de Jacob Bloom lorsque l'affaire sera jugée en septembre. Quant à Johnny Depp, il a déjà fait une longue déposition dans le cadre du litige en décembre dernier.