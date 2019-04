Bébé joyeux

« Mon petit garçon vient juste d’avoir 5 mois. Ils s’entendent bien. Henri trouve que sa sœur est la petite fille la plus drôle au monde. Il rit beaucoup et il est très joyeux. C’est beaucoup de bonheur. Ils ont tellement été souhaités, mes enfants », dévoile-t-elle, croisée au restaurant LOV, jeudi dernier.

« Cette année, on a décidé de faire ça ­différemment. On reçoit à bruncher le samedi, parce que, le dimanche, on va aller au Jardin botanique. On va aller voir les Papillons en liberté. Je trouve que les brunchs, c’est le fun, mais les papillons c’est plus drôle pour les enfants », conclut-elle.