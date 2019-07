Essayez cette délicieuse recette d'Empanadas aux légumineuses, présentée par SB Cuisine, concoctée par Jonathan Garnier.

EMPANADAS AUX LÉGUMINEUSES

Portions : 4 – Préparation : 30 minutes – Cuisson : 30 minutes

Ingrédients

La garniture

500 ml (2 tasses) pois chiches

250 ml (1 tasse) haricots noirs

1 oignon, haché

2 gousses d’ail, hachées

125 ml (1/2 tasse) bouillon de légumes

8 ml (1/2 c. table) graines de cumin, moulues

8 ml (1/2 c. table) graines de coriandre, moulues

15 ml (1 c. à table) mélange Tex Mex

Sel et poivre au goût

La pâte

350 gr (12 1/2 oz) farine de blé

150 gr (5 ¼ oz) farine de maïs

125 ml (1/2 tasse) Becel Original

190 ml (3/4 de tasse) eau

1 pincée de sel

15 ml (1 c. à table) paprika doux

La dorure

15 à 30 ml (1 à 2 c. à table) Becel Original

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

ÉTAPE 2

Dans une casserole, à feu moyen, laissez mijoter les pois chiches, les haricots noirs, l'oignon, l'ail, le bouillon le cumin, la coriandre, le mélange Tex Mex, 10 minutes.

ÉTAPE 3

Laissez refroidir.

ÉTAPE 4

Entre temps, dans un bol, mélangez la farine de blé et de maïs, le sel et le paprika.

ÉTAPE 5

Puis incorporez la margarine Becel originale.

ÉTAPE 6

Incorporez progressivement l’eau jusqu'à obtenir une pâte homogène et ferme.

ÉTAPE 7

Sur le plan de travail, à l'aide du rouleau à pâtisserie, étalez la pâte obtenue et découpez, à l’emporte pièce des cercles de 6‘’ environ.

ÉTAPE 8

Au centre de chaque cercle de pâte, répartissez la garniture préparée et rabattez les bords de pâte pour former de petits chaussons.

ÉTAPE 9

À l'aide d'un pinceau, badigeonnez de margarine Becel originale, la surface des chaussons.

ÉTAPE 10

Sur une plaque allant au four et recouverte d'un tapis en silicone, disposez les chaussons et laissez cuire au four 20 minutes.

ÉTAPE 11

Servez, accompagné d’un guacamole et d'une sauce piquante.