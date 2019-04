Étourdissante Katmandou

KATMANDOU, Népal | Ça grouille à Katmandou. Jour et nuit. Nuit et jour.

Et c’est tant mieux, parce que Katmandou regorge de coins à découvrir et d’activités­­­ à faire.

Photo Marc-André Lemieux

La vallée de Katmandou renferme d’ailleurs sept sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO qui valent le détour : les centres urbains d’Hanuman Dhoka, Patan et Bakhtapur et quatre lieux saints bouddhistes et hindouistes (Swayambhunath, Pashupati, Changu Narayan et Bodnath, qui comprend le plus grand stûpa du Népal).