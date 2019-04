Expression d’admiration

J’ai ressenti une bouffée d’amour pour vous Louise ce matin en lisant votre chronique, que je lis tous les jours d’ailleurs. Je n’ai pas de problèmes. Je suis une privilégiée de la vie et je l’apprécie au plus haut point. Mais ça ne m’empêche pas de réaliser le bien que vous faites par les judicieux conseils que vous prodiguez à vos lecteurs. Allez, ne soyez pas humble, publiez mon texte et prenez un petit repos en n’ayant pas à me répondre.

Claudette G.

Merci de lire cette chronique qui tient une si grande place dans ma vie.