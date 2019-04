Fondre pour le chocolat

Si cette fin de semaine de Pâques vous couvre de chocolats, peut-être aurez-vous envie de faire fondre poules et lapins divins pour les déguster autrement qu’en y mordant à belles dents. Voici donc quelques idées chocolatées !

Délice en fontaine

Photo courtoisie, Ares

Cette fontaine à chocolat de Wilton a une capacité de quatre livres de chocolat fondu et ne nécessite pas de supervision constante. Elle régalera tous vos invités qui s’empresseront d’y tremper fruits, fromages, biscuits, guimauves, pretzels et autres gourmandises. Ses pieds réglables et son niveau à bulle la maintiendront bien droite. Ses pièces amovibles sont faciles à laver.

Fondue chocolatée

Photo courtoisie, Revolo

Dans ce caquelon blanc trônant sur un élégant support en métal aux formes arrondies, faites fondre du chocolat. Un lumignon se chargera de le maintenir à la bonne température pour que vous puissiez y tremper une foule d’aliments, à l’aide des quatre fourchettes. Cet ensemble à fondue Revolo de Trudeau rendra vos desserts encore plus chocolatés !

Du bonheur à la tasse

Photo courtoisie, Stokes

Même si l’idée de boire une pleine tasse de chocolat fait certainement saliver les maniaques de ce délice de Pâques, le savourer à petites doses a bien souvent meilleur goût. Cette tasse qui va au micro-ondes et au lave-vaisselle est utilisée pour y faire fondre le chocolat et ensuite y tremper ses aliments préférés piqués à ces deux fourchettes. Décorée de hiboux et dotée d’un espace pour placer un lumignon, elle est idéale pour une soirée romantique ou pour faire plaisir aux enfants.

Boissons chaudes chocolatées

Photo courtoisie, Nespresso

Nespresso a récemment lancé l’appareil Barista, permettant de créer des recettes de café à base de lait ou de ­chocolat, comme un moka viennois, un chocolat chaud ou un latté chocolat au caramel.

Photo courtoisie, Nespresso

Le Barista présente un écran tactile incluant 20 recettes, une connectivité Bluetooth avec l’application Nespresso pour encore plus d’idées à savourer, un pichet en acier inoxydable, un batteur, une cuillère et un couvercle allant au lave-vaisselle.

Trois en un

Photo courtoisie, Ricardo

L’ensemble à fondue électrique (1200 watts) RICARDO est doté de fonctions préprogrammées qui facilitent le contrôle précis de la température des bouillons, des fondues au fromage et des fondues au chocolat pendant toute la dégustation. Il se compose d’un caquelon de 3 litres en acier inoxydable pouvant être utilisé sur la cuisinière, d’un support chromé, d’un écran tactile et de huit fourchettes.